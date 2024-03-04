Не вздумайте фотографировать своего кота: из-за прочитанного вы выбросите фотоаппарат

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Почему нельзя фотографировать своего кота

3:06
Зоосфера » Кошки

Веками передаваемое поверье о том, что фотографировать кошек небезопасно, все еще живо и актуально. Но мало кто задумывается о его истоках и причинах, почему так считается, как для кошки, так и для ее владельца.

Почему нельзя фотографировать своего кота
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эзотерические убеждения

Подход к фотографированию животных нередко связывается с мистическими представлениями. Особенно глубоко эту тему исследуют поклонники мистики и эзотерики, утверждая, что создание образов кошек может нести нежелательные последствия.

Согласно некоторым теориям, кошки имеют связь с потусторонним миром, к которому человеку не следует прикасаться. Фотографируя животное, можно, по предположению, открыть порталы в иные измерения, что может привести к непредсказуемым последствиям. Другие эзотерики утверждают, что фотография живого существа уводит часть его энергии, что может отрицательно отразиться на здоровье питомца.

А чрезмерное фотографирование, по их мнению, может привести к преждевременной слабости и смерти животного. Существует также убеждение, что в глазах кошки скрыта смерть, поэтому смотреть на них не рекомендуется, чтобы не укоротить собственную жизнь. Особенно сильная связь с потусторонним миром приписывается черным кошкам, поэтому фотографирование таких животных может обернуться бедой для фотографа.

Исторические причины

Представления о кошках как о носителях зла имеют свои корни в далеком прошлом. В средневековье многие явления были приписаны кошачьим изображениям, частично из-за невежества, которое порождало страх перед любым непонятным. Считалось, что кошки обладают магической силой, и ведьмы используют их в своих таинственных практиках. Верили, что ведьмы могут переселяться в тела кошек, чтобы совершать зло без опасности быть раскрытыми.

В то время кошек боялись, ненавидели и приписывали им различные нечистые силы. Думали, что они способны проклинать людей. Не редко кошек сжигали на кострах вместе с ведьмами. Художники избегали изображать кошек, и картины с их участием редко находили место в домах.

Мнение специалистов

Зоопсихологи и ветеринары также высказывают свои опасения относительно фотографирования кошек. Их аргументы основаны на более прозаических причинах.

Во-первых, вспышка фотокамеры может повредить зрение животного, приводя к повреждению сетчатки и даже слепоте. Фотосъемка может вызвать стресс и ухудшить самочувствие кошки, особенно если она чувствительна. Кошки не любят чрезмерного внимания, поэтому попытки заставить их позировать чаще всего не увенчаются успехом и лишь вызывают раздражение.

Эксперименты, проведенные с цыплятами вместо кошек, подтвердили, что постоянная фотографирование может негативно сказаться на их здоровье и жизнеспособности. Таким образом, хотя некоторые считают, что примета о небезопасности фотографирования кошек имеет мистическое обоснование, ветеринары и зоопсихологи предупреждают о реальных опасностях, связанных с этой практикой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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