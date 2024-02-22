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Что собакам нельзя: список из восьми опасных продуктов, которые могут причинить вред вашему питомцу

Опасные для собак продукты: избегайте этих восьми пищевых угроз вашему питомцу

3:44
Зоосфера

Если у вас есть питомец на четырех лапах, вы, безусловно, осознаете, что не стоит делиться с ним всем, что находится на вашем обеденном столе.

Опасные для собак продукты: избегайте этих восьми пищевых угроз вашему питомцу
Фото: Wikipedia by Andre Engels is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В домашних условиях существует ряд продуктов, которые могут оказаться смертельно опасными для наших верных друзей, хотя для человека они могут показаться безобидными.

Возможно, вы даже не задумывались о том, что некоторые из этих продуктов могут быть опасными для вашего питомца.

Вот 8 из них:

  • Шоколад. Шоколад, вероятно, один из наиболее известных продуктов, о котором владельцы собак знают, что не следует давать им ни в коем случае. В нем содержится теобромин, аналог кофеина, который чрезвычайно токсичен для собак. Количество теобромина варьируется в разных видах шоколада, наибольшее его содержание - в черном шоколаде, наименьшее - в белом. Теобромин влияет на сердце, центральную нервную систему и почки собаки. Симптомы отравления обычно проявляются через 4-24 часа после употребления шоколада и могут изменяться в зависимости от количества съеденного продукта.
  • Лук. Лук является токсичным как для собак, так и для кошек. Признаки отравления могут проявиться только спустя несколько дней после употребления продукта, поэтому вы можете не сразу заметить, что вашему питомцу стало плохо. Отравление может вызвать любой вид лука, будь то сырой, вареный или сушеный. Поэтому стоит быть особенно внимательным при выбросе остатков пищи, которая часто содержит лук. Вещества, содержащиеся в луке, могут вызвать у собак нарушения работы желудочно-кишечного тракта и повредить эритроциты.
  • Винограды и изюм. Еще одна потенциально опасная угроза для вашего питомца - виноград и изюм. Симптомы отравления могут проявиться в течение 5 дней после употребления. Это может привести к почечной недостаточности. Если вы подозреваете, что ваш питомец съел виноград или изюм, немедленно обратитесь к ветеринару, даже если сейчас у животного нет признаков отравления.
  • Авокадо. Персин, содержащийся в авокадо, может вызвать сильную диарею или рвоту у вашей собаки.
  • Алкоголь. Алкоголь представляет гораздо больший риск отравления для собак, чем для людей. Он может вызвать рвоту, диарею, снижение координации, угнетение центральной нервной системы, тремор, затрудненное дыхание, аномальную кислотность крови, кому и даже смерть.
  • Кофеин. Кофеин может оказывать на собаку такое же действие, как и шоколад. Однако собаки гораздо чувствительнее к его воздействию, чем люди, поэтому большое количество кофеина может вызвать серьезное отравление.
  • Орехи макадамия. Орехи макадамии могут вызвать слабость, дрожь, рвоту и нарушение терморегуляции у собаки. Существует риск перегрева после их употребления. Симптомы отравления обычно проявляются в течение 12-48 часов.
  • Кукуруза. Кукуруза, даже вареная, может вызвать непроходимость кишечника, запор и рвоту у собак.
  • Ксилитол. Ксилитол, искусственный подсластитель, содержится во многих продуктах, таких как безсахарная жевательная резинка, диабетические деликатесы или диетические блюда. Это вещество вызывает высвобождение инсулина у животных, что может привести к снижению уровня сахара в крови и, в итоге, к гипогликемии. Основные симптомы включают летаргию, рвоту, потерю координации, неспособность вставать или судороги. Ксилитол также связан с развитием печеночной недостаточности и нарушениями свертываемости крови.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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