Почему собаки следуют за вами повсюду: проявления верности и привязанности

Изумительная преданность: как собаки проявляют верность своим хозяевам

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки могут проявлять такую преданность и верность, что порой это вызывает изумление.

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Общеизвестно, что в большинстве случаев пес выбирает одного "главного" человека, к которому проявляет особые чувства.

Одним из проявлений этой привязанности является тот факт, что собака следует за своим хозяином буквально повсюду.

Это особенно заметно в небольших квартирах, где животному не так просто проявлять свое "лидерство".

Проявление любви. Мы проводим собакой не так много времени, как она хотела бы. Поэтому неудивительно, что после работы пес не отрывает от нас глаз, стремится лечь рядом и всегда следует за нами на кухню или в другие комнаты.

Для собаки важно быть всегда рядом с человеком, который для нее является лидером стаи. Это делает ее чувство себя важной и нужной.

Внимание к возрасту. Неудивительно, что щенок следует за вами повсюду. Ведь они ведут себя как дети, которым интересно все, что делают люди, так как они пока не знают многого о мире.

Поэтому маленький пес будет следовать за вами даже в ванную или туалет, если случайно забудете закрыть дверь.

"Телохранитель". Несмотря на то, что квартира считается безопасным местом и собака считает ее своим "домом", она все равно сохраняет инстинкты дикой природы. Поэтому пес начинает охранять свое жилище на уровне инстинктов.

Для собаки ее хозяин — смысл жизни, и поэтому она будет охранять его даже в собственной квартире.