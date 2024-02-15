Как собаки становятся членами семьи: причины их особой привязанности к детям

Собаки считаются одними из наиболее популярных домашних питомцев, которые часто становятся полноправными членами семьи. Обычно домашний пес проявляет любовь ко всем членам семьи без исключения, но к детям он может испытывать особую привязанность. Они не только проводят время вместе, но и обеспечивают защиту. Иногда собака даже не дает родителям выговорить ребенка, начиная лаять громко.
Во-первых, дети сами стремятся проводить больше времени с питомцем, что способствует развитию особой эмоциональной связи между ними. Собакам очень важно получать внимание от людей.
Во-вторых, дети часто не представляют для собак угрозы, поэтому пес чувствует себя в безопасности в их присутствии.
Третья причина заключается в том, что собака чувствует, что перед ней находится младший "член стаи", который нуждается в ее присутствии и защите.
Кроме того, наличие собаки в доме может помочь в воспитании ребенка, поэтому, если есть возможность, можно смело завести себе такого питомца.
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