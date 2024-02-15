Как собаки становятся членами семьи: причины их особой привязанности к детям

Почему собаки и дети - лучшие друзья: факторы, подтверждающие это

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки считаются одними из наиболее популярных домашних питомцев, которые часто становятся полноправными членами семьи. Обычно домашний пес проявляет любовь ко всем членам семьи без исключения, но к детям он может испытывать особую привязанность. Они не только проводят время вместе, но и обеспечивают защиту. Иногда собака даже не дает родителям выговорить ребенка, начиная лаять громко.

Фото: Own work by Marlies Kloet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Во-первых, дети сами стремятся проводить больше времени с питомцем, что способствует развитию особой эмоциональной связи между ними. Собакам очень важно получать внимание от людей.

Во-вторых, дети часто не представляют для собак угрозы, поэтому пес чувствует себя в безопасности в их присутствии.

Третья причина заключается в том, что собака чувствует, что перед ней находится младший "член стаи", который нуждается в ее присутствии и защите.

Кроме того, наличие собаки в доме может помочь в воспитании ребенка, поэтому, если есть возможность, можно смело завести себе такого питомца.