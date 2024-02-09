Как избавить кошку от блох: почему ошейники не помогают

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Блохи у кошек: распространенные мифы и правда о профилактике

1:13
Зоосфера

Иногда у владельцев кошек возникает проблема с блохами у их питомцев, и избавиться от них может быть непросто, особенно когда отсутствуют необходимые знания. Кроме того, существует несколько распространенных мифов и заблуждений о блохах, вот три из них:

Блохи у кошек: распространенные мифы и правда о профилактике
Фото: https://icatcare.org/
  • Не все блохи кусают хозяев. Некоторые виды блох специализируются на определенных животных и не представляют угрозы для других видов. Например, блохи вида Ctenocephalides felis чаще всего атакуют кошек, но редко беспокоят собак и практически не опасны для людей. Они могут укусить человека лишь в исключительных случаях.
  • Использование ошейников или препаратов не гарантирует полного избавления от блох. Хотя профилактическое лечение препаратами, подобранными ветеринаром, действенно, простое приобретение ошейников и использование масс-маркетных препаратов обычно не эффективно. Эти меры скорее успокаивают хозяев, чем решают проблему.
  • Блох не нужно лечить зимой. Хотя некоторые думают, что блохи зимой либо засыпают, либо отмирают, это верно только для дикой природы. В условиях теплой квартиры блохи могут быть активны круглый год, а не только в определенные сезоны.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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