Как избавить кошку от блох: почему ошейники не помогают

Блохи у кошек: распространенные мифы и правда о профилактике

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда у владельцев кошек возникает проблема с блохами у их питомцев, и избавиться от них может быть непросто, особенно когда отсутствуют необходимые знания. Кроме того, существует несколько распространенных мифов и заблуждений о блохах, вот три из них:

Фото: https://icatcare.org/

Не все блохи кусают хозяев . Некоторые виды блох специализируются на определенных животных и не представляют угрозы для других видов. Например, блохи вида Ctenocephalides felis чаще всего атакуют кошек, но редко беспокоят собак и практически не опасны для людей. Они могут укусить человека лишь в исключительных случаях.

. Некоторые виды блох специализируются на определенных животных и не представляют угрозы для других видов. Например, блохи вида Ctenocephalides felis чаще всего атакуют кошек, но редко беспокоят собак и практически не опасны для людей. Они могут укусить человека лишь в исключительных случаях. Использование ошейников или препаратов не гарантирует полного избавления от блох. Хотя профилактическое лечение препаратами, подобранными ветеринаром, действенно, простое приобретение ошейников и использование масс-маркетных препаратов обычно не эффективно. Эти меры скорее успокаивают хозяев, чем решают проблему.

не гарантирует полного избавления от блох. Хотя профилактическое лечение препаратами, подобранными ветеринаром, действенно, простое приобретение ошейников и использование масс-маркетных препаратов обычно не эффективно. Эти меры скорее успокаивают хозяев, чем решают проблему. Блох не нужно лечить зимой. Хотя некоторые думают, что блохи зимой либо засыпают, либо отмирают, это верно только для дикой природы. В условиях теплой квартиры блохи могут быть активны круглый год, а не только в определенные сезоны.