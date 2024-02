Почему собаки пахнут: мифы и факты о запахе у различных пород

Многие считают, что собаки пахнут потому, что они потеют, но на самом деле это не совсем верно. Неприятный запах исходит от выделений секрета, который производят кожные железы собаки, чтобы защитить её от переохлаждения и предотвратить промокание шерсти.

Фото: Wikipedia by KNOW MALTA by Peter Grima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic