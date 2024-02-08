Почему собаки пахнут: мифы и факты о запахе у различных пород

Секреты без запаха: породы собак, у которых нет неприятного аромата

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие считают, что собаки пахнут потому, что они потеют, но на самом деле это не совсем верно. Неприятный запах исходит от выделений секрета, который производят кожные железы собаки, чтобы защитить её от переохлаждения и предотвратить промокание шерсти.

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Важно понимать, что такие выделения характерны для любой собаки, просто у некоторых пород запах может быть менее выраженным, чем у других.

Йоркширский терьер . Этот маленький и очаровательный питомец любит долгие прогулки и охоту на грызунов, но без должного воспитания может стать небольшой головной болью для своих хозяев. Однако хорошая новость в том, что у этой породы практически нет неприятного запаха.

. Этот маленький и очаровательный питомец любит долгие прогулки и охоту на грызунов, но без должного воспитания может стать небольшой головной болью для своих хозяев. Однако хорошая новость в том, что у этой породы практически нет неприятного запаха. Далматинец . Эта знаменитая порода с ярким пестрым окрасом практически не имеет подшерстка, что делает запах у молодых особей почти незаметным. Однако с возрастом метаболизм может измениться, что может привести к появлению неприятного запаха, особенно у пожилых собак.

. Эта знаменитая порода с ярким пестрым окрасом практически не имеет подшерстка, что делает запах у молодых особей почти незаметным. Однако с возрастом метаболизм может измениться, что может привести к появлению неприятного запаха, особенно у пожилых собак. Мальтийские болонки. У этой породы не только нет запаха, но и они не линяют. Несмотря на их густую и пушистую белую шерсть, они очень дружелюбные, с хорошим характером, и легко находят общий язык с детьми.