Ваша собака выбрала вас: пять знаков преданности и уважения от питомца

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Как понять, что собака считает именно вас своим вожаком: пять признаков

1:07
Зоосфера

Несмотря на то, что собака может проявлять любовь и уважение ко всем членам семьи, она всегда выбирает лишь одного человека в качестве своего хозяина.

Как понять, что собака считает именно вас своим вожаком: пять признаков
Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот выбор часто кажется вполне логичным: пес внимательно наблюдает за тем, кто является "вожаком" семейной стаи, и старается завоевать его расположение.

Признаки того, что собака считает вас своим хозяином, могут включать в себя следующие:

1.Питомец стремится засыпать как можно ближе к вам, иногда даже в ущерб своему собственному комфорту. Например, он может предпочесть холодный пол возле вашей кровати своей обычной мягкой лежанке.

2.Если несколько членов семьи одновременно призывают собаку, она мгновенно бежит к вам, проигнорировав остальных.

3.Питомец всегда обращает внимание только на одного человека, стремясь произвести впечатление именно на своего вожака.

4.Собака старается приносить "дары" своему хозяину, будь то игрушки или запасы еды.

5.Когда вы возвращаетесь с работы, пес проявляет чрезмерно радостное поведение, выражая свою радость.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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