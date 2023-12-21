Вы и не подозревали: свиньи умеют расставлять предметы в пространстве

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Свиньи, оказывается, обладают выдающейся долговременной памятью, умением расставлять предметы в пространстве и ориентироваться в лабиринтах. Кроме того, они способны понимать простой язык символов и распознавать сложные комбинации действий.

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Хотя у домашних свиней зрение развито не так хорошо, как у некоторых других животных, они компенсируют это отлично развитым слухом. Они могут различать разные тона звуков, хотя цветовой спектр воспринимается ими с трудом — синий, зеленый, желтый и красный практически незаметны, а белый и черный воспринимаются ограниченно.

Почему же свиньи предпочитают лежать в грязи? Важной деталью является отсутствие потовых желез у свиней, что означает, что они не могут потеть в жаркую погоду. Поэтому свиньи любят принимать грязевые ванны — это не только способ охлаждения, но и защиты кожи от солнечных лучей и укусов насекомых.

Когда дело доходит до общения, свиньи обладают своим собственным языком. Около 20 типичных звуков используются ими для передачи желаний и эмоций. Но общение у свиней не ограничивается звуками; они также используют язык тела и запахи для общения друг с другом. Команда биологов пришла к выводу, что следить за состоянием свиней на ферме можно по издаваемым ими звукам, изучив более 7500 сигналов от примерно 400 свиней разного пола и возраста.