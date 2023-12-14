Новогодние пожелания немецкой овчарки заставят вас улыбнуться

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Что было бы, если бы собаки могли высказывать свои пожелания на Новый год?

Фото: Own work by Lewis Collard is licensed under GNU Free Documentation License

Все, что они могли бы попросить, остается загадкой, и владельцам домашних питомцев остается лишь предполагать, какие могут быть эти запросы. Видео, опубликованное 6 декабря, представляет список желаний немецкой овчарки Страйдера, который, возможно, станет вдохновением и для вашей собаки.

Однако желания пушистого друга не ограничиваются материальными вещами, такими как кости и игрушки. Его просьбы просты и понятны, а его драгоценное лицо, видимое в видео, не оставит равнодушным. Страйдер первым в списке выражает желание не принимать больше ванны, призывая свою мать сделать его жизнь менее несчастной.

Он также выражает желание иметь еще несколько игрушек, несмотря на свое огромное ведро. Возможно, это общая мечта всех собак. Кроме того, он выражает усталость от беспокойства белок, голубей и кошек, надеясь, что они исчезнут и прекратят создавать проблемы.

Ему просто надоело, что они все время вторгаются в его дом, и он выражает свое недовольство этим нежелательным вторжением.