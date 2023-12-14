Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Узнаваемый аромат: рецепт имбирных пряников
Эффективные способы избавиться от тли на участке
Депутат Госдумы Александр Толмачёв: "Прямая линия с Владимиром Путиным — это многочасовой и всеобъемлющий диалог"
Готовится за пять минут: салат "Пятиминутка" выручит, когда гости на пороге
Маринад, чтоб шашлык был по-турецки
ЦБ выразил опасение по поводу повышения сроков ремонта по ОСАГО
Минфин РФ: новые условия возмещения ущерба страховых компаний от военных рисков
Гигантские плоды томатов удивят соседей
Чудо-раствор изгонит из фруктов нитраты и пестициды

Новогодние пожелания немецкой овчарки заставят вас улыбнуться

1:15
Зоосфера » Собаки

Что было бы, если бы собаки могли высказывать свои пожелания на Новый год?

Новогодние пожелания немецкой овчарки заставят вас улыбнуться
Фото: Own work by Lewis Collard is licensed under GNU Free Documentation License

Все, что они могли бы попросить, остается загадкой, и владельцам домашних питомцев остается лишь предполагать, какие могут быть эти запросы. Видео, опубликованное 6 декабря, представляет список желаний немецкой овчарки Страйдера, который, возможно, станет вдохновением и для вашей собаки.

Однако желания пушистого друга не ограничиваются материальными вещами, такими как кости и игрушки. Его просьбы просты и понятны, а его драгоценное лицо, видимое в видео, не оставит равнодушным. Страйдер первым в списке выражает желание не принимать больше ванны, призывая свою мать сделать его жизнь менее несчастной.

Он также выражает желание иметь еще несколько игрушек, несмотря на свое огромное ведро. Возможно, это общая мечта всех собак. Кроме того, он выражает усталость от беспокойства белок, голубей и кошек, надеясь, что они исчезнут и прекратят создавать проблемы.

Ему просто надоело, что они все время вторгаются в его дом, и он выражает свое недовольство этим нежелательным вторжением.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Китае явно поменяли свою позицию касательно того, что происходит на Украине

Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.

Китай поменял отношение к СВО, перестав занимать нейтральную позицию
Солистка группы "Мираж" Разина назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Киев, Одесса и Харьков — три ближайшие цели для наступления ВС РФ
В США восхитились мощью бомбардировщика-невидимки, который разрабатывают в РФ
Байден приказал: F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы Любовь Степушова РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев
Поднял на смех: Лазарев унизил Киркорова и Тодоренко за игру в фильме "Ёлки 10"
Новое пристанище Аллы Пугачёвой: Примадонна перевезет семью в Лондон
Не покупайте китайцев: главная причина не покупать китайскую машину
Не покупайте китайцев: главная причина не покупать китайскую машину
Последние материалы
ЦБ выразил опасение по поводу повышения сроков ремонта по ОСАГО
Минфин РФ: новые условия возмещения ущерба страховых компаний от военных рисков
Гигантские плоды томатов удивят соседей
Чудо-раствор изгонит из фруктов нитраты и пестициды
GP Bullhound: Конкуренция на рынке ИИ повысит спрос на процессоры
"Аномалия в Японском море": США разозлились из-за "потери" огромного российского корабля
"Критический крах": в США рассказали о провале элитного подразделения ВСУ
В Европе рассказали об опасном последствии массовой миграции из Палестины
Три лучших случая использования генеративного ИИ в страховании
В ДНР осудили украинского командира за приказ убить двух мирных жителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников