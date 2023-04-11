Эксперты объяснили, почему бывает одышка у собаки: это не только способ регуляции температуры тела

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вы, возможно, замечали, что ваш мохнатый друг тяжело дышит в жаркий день или после долгой игры. Хотя может показаться, что собака запыхалась, на самом деле одышка — это жизненно важный механизм регуляции температуры тела, пояснили эксперты-кинологи.

Охлаждающий механизм дыхания

В отличие от людей, у собак очень мало потовых желез, что означает, что они не могут охлаждаться так же, как мы. Вместо этого собаки регулируют температуру своего тела с помощью одышки. Когда собака дышит, она втягивает воздух через нос и пасть, циркулируя по дыхательной системе и через язык. Это помогает испарять воду с языка и пасти, что охлаждает тело.

Эффективно и действенно

Дыхание может показаться тяжелой процедурой, но для собак это эффективный и действенный способ охлаждения. На самом деле, собака может делать от 300 до 400 вдохов в минуту, что значительно быстрее, чем ее нормальная частота дыхания — 30-40 вдохов в минуту. Однако благодаря естественной эластичности легких и дыхательных путей дыхание не требует больших затрат энергии и не создает дополнительного тепла.

Причины одышки

Хотя одышка в основном используется для регуляции температуры тела, существуют и другие причины, по которым собака может тяжело дышать. Некоторые распространенные причины одышки включают:

Тепловой удар: если ваша собака слишком активно дышит и имеет высокую температуру тела, возможно, она страдает от теплового удара. Это экстренная медицинская ситуация, и вам следует немедленно обратиться за ветеринарной помощью.

если ваша собака слишком активно дышит и имеет высокую температуру тела, возможно, она страдает от теплового удара. Это экстренная медицинская ситуация, и вам следует обратиться за ветеринарной помощью. Беспокойство: собаки могут задыхаться, когда испытывают тревогу или стресс. Это может сопровождаться другими признаками беспокойства, например, вышагиванием или скулением.

собаки могут задыхаться, когда испытывают тревогу или стресс. Это может сопровождаться другими признаками беспокойства, например, вышагиванием или скулением. Боль: одышка также может быть признаком боли у собак. Если ваша собака имеет чрезмерную одышку и выглядит болезненно, возможно, она испытывает боль.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Четыре причины частого дыхания у собаки