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Эксперты объяснили, почему бывает одышка у собаки: это не только способ регуляции температуры тела

2:10
Зоосфера » Собаки

Вы, возможно, замечали, что ваш мохнатый друг тяжело дышит в жаркий день или после долгой игры. Хотя может показаться, что собака запыхалась, на самом деле одышка — это жизненно важный механизм регуляции температуры тела, пояснили эксперты-кинологи.

Эксперты объяснили, почему бывает одышка у собаки: это не только способ регуляции температуры тела

Охлаждающий механизм дыхания

В отличие от людей, у собак очень мало потовых желез, что означает, что они не могут охлаждаться так же, как мы. Вместо этого собаки регулируют температуру своего тела с помощью одышки. Когда собака дышит, она втягивает воздух через нос и пасть, циркулируя по дыхательной системе и через язык. Это помогает испарять воду с языка и пасти, что охлаждает тело.

Эффективно и действенно

Дыхание может показаться тяжелой процедурой, но для собак это эффективный и действенный способ охлаждения. На самом деле, собака может делать от 300 до 400 вдохов в минуту, что значительно быстрее, чем ее нормальная частота дыхания — 30-40 вдохов в минуту. Однако благодаря естественной эластичности легких и дыхательных путей дыхание не требует больших затрат энергии и не создает дополнительного тепла.

Причины одышки

Хотя одышка в основном используется для регуляции температуры тела, существуют и другие причины, по которым собака может тяжело дышать. Некоторые распространенные причины одышки включают:

  • Тепловой удар: если ваша собака слишком активно дышит и имеет высокую температуру тела, возможно, она страдает от теплового удара. Это экстренная медицинская ситуация, и вам следует немедленно обратиться за ветеринарной помощью.
  • Беспокойство: собаки могут задыхаться, когда испытывают тревогу или стресс. Это может сопровождаться другими признаками беспокойства, например, вышагиванием или скулением.
  • Боль: одышка также может быть признаком боли у собак. Если ваша собака имеет чрезмерную одышку и выглядит болезненно, возможно, она испытывает боль.

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Четыре причины частого дыхания у собаки
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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