"Бредом" в украинских учебниках поражен даже Рабинович

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что после того, как полистал новый украинский учебник по географии для учеников 8 класса, он находился в состоянии легкого шока. По его словам, то, что там написано — откровенный бред.
Рабинович посетовал, что украинское правительство пытается построить новое, суверенное и мощное государство не с помощью каких-то реальных подвижек в обществе, а за счет откровенной ереси, внушаемой детям.
Напомним, что составители нового украинского учебника по географии написали в нем, например, о том, что Украина — лидер среди всех стран мира в освоении космического пространства, а украинцы, по мнению ученых из Соединенных Штатов Америки, древнейшая нация в мире. Также в учебнике для восьмиклассников написано, что буквально весь мир питается украинской пшеницей, а народная мелодия этой страны легла в основу европейской музыки.
Разошедшийся депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович предложил пойти дальше и продолжить врать детям. Так, по словам Рабиновича, можно, например, заявить, что украинский аэропорт Борисполь назван в честь первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина, который, в интересах украинского правительства, развалил Советский Союз, а потом продолжил "гробить" страны СНГ.
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