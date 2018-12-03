Почему Путин не отвечает на звонки Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко обвиняет Москву в нежелании наладить диалог по урегулированию конфликта в Керченском проливе.

Как сообщил сам глава Украины, он надеется на переговоры в любом формате - как в нормандском, так и с привлечением партнеров из США.

Порошенко настаивает на ответственности России за неправомочные действия в Азовском в море при задержании украинских судов и аресте их экипажей.

"Безотлагательное требование всего мира - немедленно освободить украинских моряков и корабли", - говорит Порошенко.

Москва не отрицает, что от украинской стороны поступало предложении о проведении телефонных переговоров. Однако диалога и не произошло. Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, сославшись на плотность рабочих графиков и ряд других факторов.

Президент Путин также подтвердил, что разговор не состоялся.

"Контакты с украинской стороной на рабочем уровне сохраняются. Я надеюсь, что так и будет. Что касается контактов на высшем уровне, то я от них не отказываюсь. Да, действительно, разговор не состоялся, но это не значит, что мы прекращаем всякое общение, хотя общаться сложно, потому что не понятно, о чем говорить, ничего же не выполняется», - отметил в свою очередь российский лидер.

Кроме того, имеется не подтвержденная, но и не опровергнутая информация о томс, что Порошенко звонил Путину, но не счел нужным сей факт оглашать.

Напомним, резкое обострение отношений между РФ и Украиной произошло 25 ноября после инцидента в Азовском море. Тогда российские погранслужбы остановили украинские военные корабли, следовавшие вопреки запретам через Керченский пролив, и взяли под арест членов экипажей. Правда. Ру ранее сообщала подробности ситуации.

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