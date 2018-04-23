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Источник Правда.Ру

Митинги в Армении: первые результаты. Но не последние?

Мир » Бывший СССР » Новости Армении

23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, говорится в сообщении пресс-службы.

Митинги в Армении: первые результаты. Но не последние?. 386262.jpeg
Фото: kremlin.ru

В обращении  к нации Саргсян заявил, что "Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации...есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны".

По его словам, "уличное" движение выступает против моего пребывания на этой должности, я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране".

Напомним, акции против избрания Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция страны обвинила его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации. 17 апреля появились сообщения о начале "бархатной революции". С начала протестов в Армении на улицах Еревана проходят многочисленные митинги. 

При этом в Кремле считают внутриполитические события в Армении ее внутренним делом. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия внимательно наблюдает за происходящим в этой стране.

Как сказал "Правде.Ру" армянский политолог Айкак Аршамян, полиция закидала людей шумовыми гранатами, "я сам видел, пять-шесть пострадавших, которых увезла "скорая". "Молодые люди, среди которых было много студентов, закрыли несколько главных улиц в Ереване и пошли на улицу Баграмяна, которая ведет к парламенту. И там их встретил очень большой полицейский кордон", - рассказал эксперт в интервью "Правде.Ру".

Он объяснил, что "молодые люди" протестуют против выдвижения кандидатуры Саргсяна на пост премьера от правящей партии. "Люди не хотят видеть этого человека на третий срок у руля государства. Он два срока отбыл президентом. Если он станет премьер-министром по новой Конституции, то у него будет больше полномочий, чем раньше", - заметил в интервью "Правде.Ру" Айкак Аршамян

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Темы армения оппозиция серж саргсян
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