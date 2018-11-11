Македония обратилась к Западу с просьбой помириться с Россией

Отношения Российской Федерации с западными государствами остаются напряженными как никогда. Но не всех в Европе это устраивает.

Так, глава Министерства иностранных дел Македонии Никола Димитров призвал Соединенные Штаты Америки и страны Европы наладить отношения с Россией.

Возможно это, убежден министр иностранных дел Македонии, лишь в случае принятых важных решений по Украине. Так, заявил Никола Димитров, Западу удастся "помириться" с Россией лишь в том случае, если прекратится война на Донбассе, а целостность украинских территорий не будет находиться под постоянной непрекращающейся угрозой.

Также Никола Димитров высказался и о сегодняшних отношениях Македонии с Россией. Так, отметил глава македонского МИД, в случае вступления его страны в Североатлантический альянс отношения Москвы и Скопье ни в коем случае не изменятся. Обе стороны, как известно, дорожат своими крепкими и дружественным отношениями.

Об этом пишет немецкое издание "Welt".

В Македонии до сих пор остро стоит вопрос о наименовании страны. Так, соседняя Греция, напомним, выступает резко против нынешнего названия государства. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Македонии прошел референдум, на котором абсолютное большинство жителей страны высказалось за переименования страны. Великобритания заявила, что произошедшее на руку Российской Федерации.

Фото: facebook. com/ Државна изборна комисија

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