Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера

Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov. Оказывается, половина населения Англии убеждена, что именно их государство сыграло решающую роль в свержении Третьего рейха.



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СССР в этом контексте упомянули только 13% британцев, США — 9%. При этом 24% вообще не смогли ответить на поставленный вопрос.

Аналогичный опрос во Франции, Германии и США выявил, что мнение британских респондентов разделяют только 7-11%. Наиважнейшую же роль в Победе, по мнению жителей этих стран, сыграли США (так думают 56% французов, 47% американцев и 34% немцев). Лишь 22% жителей Германии все же сочли, что свержением фашистского режима мир обязан СССР.

К слову, при проведении в 1945-м исследования, похожего на опрос Института общественного мнения YouGov, 57% французов были убеждены, что главную роль в разгроме Гитлера сыграл СССР, 20% назвали США и 12% — Великобританию.

О заслугах Советского Союза в деле Победы в эти дни говорили немецкие левые, потребовавшие должным образом почтить память погибших советских граждан и солдат, а также оценить по заслугам вклад СССР в борьбу с национал-социализмом. Об этом информирует Neue Osnabrücker Zeitung. Недвусмысленно выразил своё возмущение замглавы фракции левых в бундестаге Ян Корте: "Едва ли ещё кто знает, что Берлин освободили не американцы, а именно русские".

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