В Китае в производство поступило лекарство от коронавируса

В восточной китайской провинции Чжэцзян в производство было запущено предполагаемое лекарство от коронавируса. Об этом сообщили власти города Тайчжоу. В заявлении правительства утверждается, что речь идет о препарате Avigan и Favipiravir.

"15 февраля препарат "Фавэйлавэй" (прежнее название Favipiravir или "Фапилавэй"), разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса", - утверждают китайские власти.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что немецкий врач случайно изобрел лекарство от СПИДа.

Немецкий медик Геро Хюттнер совершил настоящий прорыв в борьбе с распространением вируса иммунодефицита человека, вызывающего СПИД. Открытие, которое может спасти жизнь тысячам зараженных, врач совершил случайно.

Помимо ВИЧ пациент Хюттнера страдал также лейкемией, для лечения которой ему сделали операцию по пересадке костного мозга. Как выяснилось впоследствии, донором оказался человек с так называемой "мутацией Дельта-32".

Эта мутация - редчайшее генетическое явление, которое не позволяет вирусу иммунодефицита, проникшему в организм, закрепиться и спровоцировать СПИД. Встречается она лишь у 1% европейцев.

Зато эффект, который произвела трансплантация, оказался поразительным: пациент доктора Хюттнера уже два года не принимает антиретровирусные препараты, и при этом у него совершенно не проявляются симптомы болезни.

С другой стороны, Геро Хюттнер не считает свою методику панацеей, поскольку операция по пересадке костного мозга далеко не безопасна, да и спасение от ВИЧ не гарантировано - пока лечение было проведено только на одном пациенте, передают "Вести".