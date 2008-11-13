Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Китае в производство поступило лекарство от коронавируса

Мир

В восточной китайской провинции Чжэцзян в производство было запущено предполагаемое лекарство от коронавируса. Об этом сообщили власти города Тайчжоу. В заявлении правительства утверждается, что речь идет о препарате Avigan и Favipiravir.

"15 февраля препарат "Фавэйлавэй" (прежнее название Favipiravir или "Фапилавэй"), разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса", - утверждают китайские власти.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что немецкий врач случайно изобрел лекарство от СПИДа.

Немецкий медик Геро Хюттнер совершил настоящий прорыв в борьбе с распространением вируса иммунодефицита человека, вызывающего СПИД. Открытие, которое может спасти жизнь тысячам зараженных, врач совершил случайно.

Помимо ВИЧ пациент Хюттнера страдал также лейкемией, для лечения которой ему сделали операцию по пересадке костного мозга. Как выяснилось впоследствии, донором оказался человек с так называемой "мутацией Дельта-32".

Эта мутация - редчайшее генетическое явление, которое не позволяет вирусу иммунодефицита, проникшему в организм, закрепиться и спровоцировать СПИД. Встречается она лишь у 1% европейцев.

Зато эффект, который произвела трансплантация, оказался поразительным: пациент доктора Хюттнера уже два года не принимает антиретровирусные препараты, и при этом у него совершенно не проявляются симптомы болезни.

С другой стороны, Геро Хюттнер не считает свою методику панацеей, поскольку операция по пересадке костного мозга далеко не безопасна, да и спасение от ВИЧ не гарантировано - пока лечение было проведено только на одном пациенте, передают "Вести".

Темы avigan favipiravir тайчжоу чжэцзян эпидемия препарат лекарство коронавирус
Актуальная аналитика
Правительство
Дмитрий Журавлев: "Я боюсь политического спида власти"
Туризм
Золотой конверт "Экспедиции" - выполнить невыполнимое задание
Силовые структуры
Топ самого дорогого оружия в мире: от армейского ножа до сабли
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Анита Цой изменилась до неузнаваемости
Галкин улетел на отдых, оставив Пугачеву одну дома
Пенсионер из Сербии пешком идет в Москву на парад 9 мая
Путин поручил правительству покончить с долгостроями дольщиков
В Китае в производство поступило лекарство от коронавируса
Опубликовано содержание записки, убившего пару в Калининграде
"В сауне": Соседов рассказал, как звезды зарабатывали в 90-е годы
Российскому послу в Турции угрожают "небоскребами из черепов"
В Мюнхене завершилась конференция по безопасности
Forbes: Николай Сторонский пополнил список долларовых миллиардеров
Последние материалы
Анита Цой изменилась до неузнаваемости
Галкин улетел на отдых, оставив Пугачеву одну дома
Пенсионер из Сербии пешком идет в Москву на парад 9 мая
Путин поручил правительству покончить с долгостроями дольщиков
В Китае в производство поступило лекарство от коронавируса
Опубликовано содержание записки, убившего пару в Калининграде
Дмитрий Журавлев: "Я боюсь политического спида власти"
"В сауне": Соседов рассказал, как звезды зарабатывали в 90-е годы
Российскому послу в Турции угрожают "небоскребами из черепов"
В Мюнхене завершилась конференция по безопасности
Популярное
Мир. Новости мира
Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"

Кандидат в президенты США от демократов Майкл Блумберг предпочитает избегать тем, касающихся внешней политики.

Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Биатлон
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Прошлое
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Мир. Новости мира
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Соломон Соловьев От демона до пророка - один шаг - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Скандал с камчатской телеведущей: смех сквозь льготы Василий Амирджанов Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому Любовь Степушова
Комментарии
Опубликовано содержание записки, убившего пару в Калининграде
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Путин поручил правительству покончить с долгостроями дольщиков
Галкин улетел на отдых, оставив Пугачеву одну дома
"Новая" Конституция запретит отдавать Курилы и Крым
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Россия живет трубами: Тюмень - нефтегазовыми, Москва - медными
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Доля иностранного капитала в банках РФ уменьшилась
Порошенко говорил на английском языке во время переговоров с РФ
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Термоядерную реакцию приручили?
Власти Костромы объяснили слова главы региона о борьбе с коррупцией
Власти Костромы объяснили слова главы региона о борьбе с коррупцией
Порошенко говорил на английском языке во время переговоров с РФ
Протоиерей Смирнов не будет извиняться за свое скандальное заявление
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ