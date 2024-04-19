"По соображениям нацбезопасности": Китай потребовал удалить WhatsApp и Threads* из китайского App Store

Apple удалила WhatsApp и Threads* из китайского App Store

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Компания Apple удалила из китайского App Store мессенджер WhatsApp и сервис микроблогов Threads*. Причина — запрос властей КНР, сообщает Wall Street Journal.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Также из китайского магазина приложений были удалены Signal, Telegram и Line.

«Apple заявила, что ей было приказано властями удалить определенные приложения из соображений национальной безопасности», - написал WSJ .

Мессенджер WhatsApp уже не первый раз блокируется в КНР. В 2017 году он исчез из загрузки в рамках кампании по борьбе с упоминанием диснеевского Винни-Пуха, изображение которого китайские юзеры использовали для обозначения лидера Китая Си Цзиньпина.

* принадлежат экстремистской корпорации Meta, запрещённой в России.

Ранее в Израиле раскрыли подробности планирования удара по Ирану.