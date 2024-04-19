"По соображениям нацбезопасности": Китай потребовал удалить WhatsApp и Threads* из китайского App Store

Компания Apple удалила из китайского App Store мессенджер WhatsApp и сервис микроблогов Threads*. Причина — запрос властей КНР, сообщает Wall Street Journal.
Также из китайского магазина приложений были удалены Signal, Telegram и Line.
«Apple заявила, что ей было приказано властями удалить определенные приложения из соображений национальной безопасности», - написал WSJ .
Мессенджер WhatsApp уже не первый раз блокируется в КНР. В 2017 году он исчез из загрузки в рамках кампании по борьбе с упоминанием диснеевского Винни-Пуха, изображение которого китайские юзеры использовали для обозначения лидера Китая Си Цзиньпина.
* принадлежат экстремистской корпорации Meta, запрещённой в России.
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