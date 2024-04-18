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Решение США о наложении вето на проект о принятии Палестины в ООН показывает их отношение к народу страны

Небензя: Для США народ Палестины не обладает правом на собственное государство

1:08
Мир

Соединенные Штаты Америки продемонстрировали свою истинную позицию по отношению к жителям Палестины, высказавшись в ООН против рекомендации по принятию этой страны в состав ООН — для Вашингтона народ Палестины не обладает правом на создание собственного государства, пояснил на заседании представитель России в СБ ООН Василий Небензя.

Небензя: Для США народ Палестины не обладает правом на собственное государство
Фото: flickr.com by Joi Ito is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Прежде США применили вето к резолюции, призывающей Генеральную Ассамблею принять Палестину в члены ООН. В процессе голосования страны Британия и Швейцария воздержались, а остальные члены Совбеза проголосовали "за".

По мнению Небензи, суть заключается в том, достойны ли жители Палестины стать частью всемирного сообщества, принимать активное участие во всех решениях международной арены.

"Применив вето в пятый раз с начала обострения в Газе, они снова продемонстрировали свое истинное отношение к палестинцам. Для Вашингтона они не заслуживают иметь сове собственное государство. Они лишь препятствие на пути реализации интересов Израиля", — добавил постпред.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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