Решение США о наложении вето на проект о принятии Палестины в ООН показывает их отношение к народу страны

Небензя: Для США народ Палестины не обладает правом на собственное государство

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Соединенные Штаты Америки продемонстрировали свою истинную позицию по отношению к жителям Палестины, высказавшись в ООН против рекомендации по принятию этой страны в состав ООН — для Вашингтона народ Палестины не обладает правом на создание собственного государства, пояснил на заседании представитель России в СБ ООН Василий Небензя.

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Прежде США применили вето к резолюции, призывающей Генеральную Ассамблею принять Палестину в члены ООН. В процессе голосования страны Британия и Швейцария воздержались, а остальные члены Совбеза проголосовали "за".

По мнению Небензи, суть заключается в том, достойны ли жители Палестины стать частью всемирного сообщества, принимать активное участие во всех решениях международной арены.