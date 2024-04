Наемника ВСУ, являющегося "чрезвычайно жестоким преступником", поймали в Ватикане

В Ватикане пойман 54-летний вооруженный "один из самых опасных и разыскиваемых" преступников Нью-Йорка. Приехал он на площадь Святого Петра прямиком с Украины, пишет газета La Repubblica.

