Наемника ВСУ, являющегося "чрезвычайно жестоким преступником", поймали в Ватикане

В Ватикане пойман 54-летний вооруженный "один из самых опасных и разыскиваемых" преступников Нью-Йорка. Приехал он на площадь Святого Петра прямиком с Украины, пишет газета La Repubblica.
Гражданин США Мойзе Тейада задержали еще 10 апреля, однако сообщили об этом только сейчас. Полиция характеризует его как "чрезвычайно жестокого" преступника. Даже в объявлении о его розыске написано, что он особо опасен.
Жандармерия Ватикана заметила Тейаду на площади Святого Петра, когда понтифик проводил всеобщую аудиенцию. Полицейские "интуитивно не сводили глаз" с преступника, затем его остановили и обыскали.
При себе у Тейады были три ножа, один из которых — с двойным лезвием по двадцать сантиметров каждое. Преступник рассказал офицерам, что до Ватикана был в Молдавии и на Украине, где воевал за ВСУ.
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