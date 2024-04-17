В финском городе Ивало жители недовольны появлением военных США

Yle: жители финского Ивало недовольны присутствием американских военных

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Решение о направлении американских военных в город Ивало было принято США и Финляндией без согласования с местными жителями, что вызвало их недовольство.

Фото: flickr.com by Pfc. Cameron Boyd is licensed under U.S. federal government

В соответствии с информацией, полученной из источника Yle, Саамский парламент выразил критику правительства Финляндии за несогласование с саамами заключения соглашения DCA о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США, а также вступления в НАТО.

Документ с указанным соглашением был обнародован в декабре 2023 года, после чего саамский парламент обратился в Комитет по конституционному праву с просьбой предоставить возможность высказать свое мнение относительно подписания договора с США. Однако на данный запрос не был получен ответ.

Представители местного законодательного органа считают, что было необходимо провести консультации с представителями саамов по вопросам вступления Финляндии в НАТО и подписания военного соглашения с Соединенными Штатами. В свою очередь, в России неоднократно поднимался вопрос об агрессивной политике НАТО в отношении Москвы. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такая деятельность Североатлантического альянса, а также присоединение Финляндии и Швеции к альянсу, не способны обеспечить большую степень безопасности региона.