Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США разжигают войны по всему миру чтобы отсрочить дефолт

Володин: Америка инвестирует в войну для отсрочки дефолта

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Председатель Госдумы, Вячеслав Володин, выразил мнение в Telegram-канале о том, что американские власти будут продолжать инициировать новые военные конфликты для отсрочки наступления дефолта, который, по его мнению, неизбежно должен произойти.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он отметил, что расходы США на обслуживание долга стали основной проблемой, поскольку размер процентных платежей в ближайшем будущем может составить треть доходов американского бюджета. Политик считает, что излишний рост государственного долга говорит о том, что США не планируют его выплачивать.

Он добавил, что США привыкли решать свои проблемы за счет других, как это случилось с войной на Украине, что отразилось на экономике Евросоюза. Однако даже это, по его мнению, оказалось недостаточным. Спикер утверждает, что США снова провоцируют военные действия, на этот раз на Ближнем Востоке, чтобы поддерживать свою гегемонию.