Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жители Тюмени хотят жить в загородных домах, но стоимостью как квартиры
Как пчелиное молочко и пребиотики помогают бороться с морщинами
Продажи новых машин класса люкс в России выросли в 2 раза в марте
Спред стоимости апартаментов и квартир в Москве увеличивается
Handala: "Железный купол" Израиля взломан
Applied Psychology: видеоигры помогают восстановиться после стресса на работе
Санкции в сфере торговли российскими металлами на бирже могут спровоцировать хаос на рынке
Удаляем пень с участка
Нетаньяху заявил о готовности страны к атакам Ирана
Ближний Восток в огне: Иран запустил баллистические ракеты по Израилю

IRNA: Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля

0:36
Мир » Азия » Ближний Восток

По информации агентства IRNA, Иран выпустил баллистические ракеты в направлении Израиля.

IRNA: Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон is licensed under public domain

Это произошло после того, как ранее было зафиксировано использование Ираном "сотен" ударных беспилотников в адрес Израиля, о чем пишет Axios, ссылаясь на официального представителя Израиля.

Осуществляя атаку на Израиль, Иран задействовал беспилотные летательные аппараты Shahed, действующие по принципу камикадзе, передает Sky News Arabia.

СМИ сообщают о том, что президент США Джо Байден выступит с обращением к нации в ответ на эскалацию на Ближнем Востоке.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь

Сейчас сообщается, что Чарльз может протянуть оливковую ветвь Гарри и его жене Меган Маркл, пригласив их в Бальморал этим летом.

Принц Гарри и король Чарльз приближаются к примирению
Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Как правильно извиниться перед кошкой, если наступили ей на лапу или хвост: находим общий язык
Топ-3 стильных решений для тонких волос: как выбрать идеальную стрижку
Кефир с овсянкой: такой завтрак приведёт организм в тонус и добавит энергии
Кефир с овсянкой: такой завтрак приведёт организм в тонус и добавит энергии
Последние материалы
Эксперт Вершинина: нельзя полностью излечиться от аллергии
Эксперты рассказали, как понять настроение кошки
Топ-5 советов для тех, кто собирается путешествовать на автомобиле
Начались съёмки сериала "Похищение" о пропаже внука известного дирижёра
Jerusalem Post: десятки беспилотников Ирана летят в сторону Израиля
От разводов на окнах поможет избавиться нашатырный спирт
Стало известно, владеют ли телепатией домашние животные
Посадите на участке акантолимон
Автоэксперт объяснил, как выбрать Suzuki Vitara с пробегом
Команда учёных из ЮУрГУ разработала способ биоконсервации белого сыра без антибиотиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников