Ближний Восток в огне: Иран запустил баллистические ракеты по Израилю

По информации агентства IRNA, Иран выпустил баллистические ракеты в направлении Израиля.
Это произошло после того, как ранее было зафиксировано использование Ираном "сотен" ударных беспилотников в адрес Израиля, о чем пишет Axios, ссылаясь на официального представителя Израиля.
Осуществляя атаку на Израиль, Иран задействовал беспилотные летательные аппараты Shahed, действующие по принципу камикадзе, передает Sky News Arabia.
СМИ сообщают о том, что президент США Джо Байден выступит с обращением к нации в ответ на эскалацию на Ближнем Востоке.
Сейчас сообщается, что Чарльз может протянуть оливковую ветвь Гарри и его жене Меган Маркл, пригласив их в Бальморал этим летом.