Ближний Восток в огне: Иран запустил баллистические ракеты по Израилю

IRNA: Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля

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По информации агентства IRNA, Иран выпустил баллистические ракеты в направлении Израиля.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон is licensed under public domain

Это произошло после того, как ранее было зафиксировано использование Ираном "сотен" ударных беспилотников в адрес Израиля, о чем пишет Axios, ссылаясь на официального представителя Израиля.

Осуществляя атаку на Израиль, Иран задействовал беспилотные летательные аппараты Shahed, действующие по принципу камикадзе, передает Sky News Arabia.

СМИ сообщают о том, что президент США Джо Байден выступит с обращением к нации в ответ на эскалацию на Ближнем Востоке.