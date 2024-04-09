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Жители Теплодара сломали сигнал "воздушной тревоги", который мешал им спать

Жители городка в Одесской области демонтировали систему оповещения, "чтобы не мешала спать"

1:08
Мир » Бывший СССР » Украина

Украинское издание патриотического толка (strana.ua) опубликовало рассказ о курьёзном случае в Теплодаре Одесской области.

Жители городка в Одесской области демонтировали систему оповещения, "чтобы не мешала спать"
Фото: www.city-data.com by Лейф Скугфорс is licensed under общественное достояние СС0

Жители города Теплодара в Одесской области сломали сирену, предупреждавшую о воздушной тревоге, чтобы та не мешала им спать по ночам. Сирена исправно срабатывала всякий раз, когда мимо пролетал российский беспилотник, или ракета, однако поскольку жители дома заметили, что непосредственно по ним никакие объекты не прилетают, то они сочли за лучшее просто выломать сирену, мешающую им спать по ночам своим воем. Издание не сообщает о последствиях для граждан.

Политолог Сергей Марков так прокомментировал эту новость:

"Сирены бесполезны для граждан, потому что армия России никогда не наносит удары по мирным кварталам. Сирены используются Зеленским для раскручивания военной истерии. И мешают людям."

Действительно, как только в Киеве или в Одессе случится какой-то официальный визит западных чиновников, так тут же начинается "воздушная тревога". А ни одного случая попадания российских средств поражения в жилой дом не зафиксировано.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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