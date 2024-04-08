Макрон перешёл к действиям? Состав с военной техникой Франции активно перемещается по Европе

Состав с военной техникой ВС Франции через Швейцарию проследовал в Боснию и Герцеговину

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Железнодорожный состав с военной техникой французской армии направился в Боснию и Герцеговину, преодолев территорию нейтральной Швейцарии.

Фото: twitter by Министерство национальной обороны Литвы is licensed under GNU Free Documentation License

Об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии, передает ТАСС.

По словам представителей швейцарского правительства, переданная техника предназначена для Сил стратегического резерва, которые начиная с апреля будут подкреплять миссию Европейского союза в Боснии и Герцеговине, известную как EUFOR Althea.

Кроме того, в Швейцарии отметили, что специального разрешения на такой транзит не потребовалось, поскольку Берн активно участвует в усилиях по поддержанию мира в данном регионе.

Ранее глава правительства Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры о наращивании поставок боеприпасов, беспилотников и средств противовоздушной обороны для Украины.