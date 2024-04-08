Макрон перешёл к действиям? Состав с военной техникой Франции активно перемещается по Европе

Железнодорожный состав с военной техникой французской армии направился в Боснию и Герцеговину, преодолев территорию нейтральной Швейцарии.
Об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии, передает ТАСС.
По словам представителей швейцарского правительства, переданная техника предназначена для Сил стратегического резерва, которые начиная с апреля будут подкреплять миссию Европейского союза в Боснии и Герцеговине, известную как EUFOR Althea.
Кроме того, в Швейцарии отметили, что специального разрешения на такой транзит не потребовалось, поскольку Берн активно участвует в усилиях по поддержанию мира в данном регионе.
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