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Меланшон рассказал, что Блинкен заявил Макрону о том, что Америка не станет отправлять войска на Украину

Блинкен заявил Макрону, что США не отправят войска на Украину

0:57
Мир

Энтони Блинкен, который занимает пост госсекретаря Америки, во время своего посещения Парижа 2 апреля заявил Эммануэлю Макрону, что США не станет отправлять свою армию на Украину. Об этом рассказал Жан-Люк Меланшон, который является основателем партии "Неподчинившаяся Франция".

Блинкен заявил Макрону, что США не отправят войска на Украину
Фото: commons.wikimedia.org by Pierre-Selim is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Меланшон, говоря о словах Блинкена, не предоставил никаких доказательств и не рассказал, какие основания у него есть для такого заявления.

Меланшон также поделился, что, по его мнению, заявление Макрона о вероятной переброске войск на Украину несет большую опасность. Оно может выставить Францию "на первую линию фронта" в противостоянии с РФ.

Напомним вам, что ранее были названы цели Блинкена в ходе визита во Францию. На встрече должны были обсуждаться вопросы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, вызовы со стороны Китая, а также укрепление продовольственной безопасности стран.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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