До последнего украинца: Зеленский отказался называть число людей, которых призовут в армию в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский воздержался от ответа на вопрос о количестве украинцев, которых планируется мобилизовать в вооруженные силы в ближайшее время.
Зеленский подписал ряд военных законов, которые фактически вводят все спорные нормы ужесточения мобилизации, рассматриваемые в законопроекте о новых правилах мобилизации, обсуждаемом в Верховной раде Украины уже несколько месяцев.
На пресс-конференции со своим финским коллегой Александром Стуббом, которые транслировались украинскими телеканалами, Зеленский заявил, что пока я не готов сказать, сколько человек будет мобилизовано.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.