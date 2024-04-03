До последнего украинца: Зеленский отказался называть число людей, которых призовут в армию в ближайшее время

Зеленский не стал отвечать на вопрос, какое число украинцев планируется мобилизовать в ВСУ

0:36 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Президент Украины Владимир Зеленский воздержался от ответа на вопрос о количестве украинцев, которых планируется мобилизовать в вооруженные силы в ближайшее время.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Зеленский подписал ряд военных законов, которые фактически вводят все спорные нормы ужесточения мобилизации, рассматриваемые в законопроекте о новых правилах мобилизации, обсуждаемом в Верховной раде Украины уже несколько месяцев.

На пресс-конференции со своим финским коллегой Александром Стуббом, которые транслировались украинскими телеканалами, Зеленский заявил, что пока я не готов сказать, сколько человек будет мобилизовано.