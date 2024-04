До последнего украинца: Зеленский отказался называть число людей, которых призовут в армию в ближайшее время

Your browser does not support the audio element.

Президент Украины Владимир Зеленский воздержался от ответа на вопрос о количестве украинцев, которых планируется мобилизовать в вооруженные силы в ближайшее время.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International