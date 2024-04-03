Евросоюз обладает финансовой возможностью помогать Украине, но у него нет готовности пойти на это, считает эксперт

Эксперт Кастальди: ЕС обладает финансами для поддержки Киева, но готовы ли европейские страны оказать эту помощь?

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно комментарию эксперта по политической теории из итальянского университета eCampus Роберто Кастальди, Европейский союз обладает значительными финансовыми возможностями для оказания помощи Украине. Однако остается открытым вопрос, готовы ли европейские страны отказаться от других расходных статей ради поддержки Киева.

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Кастальди отметил, что ЕС располагает как финансовыми, так и военными ресурсами для содействия Украине. Но при этом возникает проблема, насколько государства-члены Евросоюза готовы перенаправить средства из других сфер на финансирование обороны Украины. Кроме того, неясно, согласятся ли они передать военную продукцию своих компаний, которая изначально предназначалась для других заказчиков, учитывая необходимость компенсировать соответствующие штрафы.

Помимо этого, эксперт упомянул, что НАТО может взять на себя управление контактной группой по помощи Украине, ранее возглавляемой Вашингтоном. По его словам, это связано с опасениями, вызванными возможным переизбранием на пост президента США Дональда Трампа, внешняя политика которого, по мнению Кастальди, "мало предсказуема и слабо связана с традиционными западными ценностями".

В свою очередь, Россия считает поставки оружия Украине фактором, препятствующим урегулированию конфликта, и прямым вовлечением стран НАТО в противостояние. Москва заявляет, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, будут рассматриваться как законные цели.