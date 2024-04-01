Погибли шесть человек: Израиль нанес удары по посольству Ирана в Сирии

Израиль нанес удар по посольству Ирана в столице Сирии — Дамаске. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Урал пришелся по дому рядом с посольством Ирана. Здание дипломатической миссии было серьезно повреждено в результате атаки. По данным СМИ, как минимум 6 человек погибли.
Предположительно, среди жертв находится иранский военачальник Мохаммад Реза Захеда, который, как сообщает телеканал Al Arabiya, командовал силами "Кудс" — Корпуса стражей Исламской революции в Ливане и Сирии.
Израильский удар не затронул иранского посла и членов его семьи, как утверждают арабские СМИ.
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