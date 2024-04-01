Погибли шесть человек: Израиль нанес удары по посольству Ирана в Сирии

Al Hadath: Израиль атаковал посольство Ирана в Дамаске

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир Азия

Израиль нанес удар по посольству Ирана в столице Сирии — Дамаске. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Урал пришелся по дому рядом с посольством Ирана. Здание дипломатической миссии было серьезно повреждено в результате атаки. По данным СМИ, как минимум 6 человек погибли.

Предположительно, среди жертв находится иранский военачальник Мохаммад Реза Захеда, который, как сообщает телеканал Al Arabiya, командовал силами "Кудс" — Корпуса стражей Исламской революции в Ливане и Сирии.

Израильский удар не затронул иранского посла и членов его семьи, как утверждают арабские СМИ.