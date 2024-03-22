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Еврокомиссия в пятницу опубликовала предложение с ограничением импорта сельхоз продукции из РФ и Беларуси

В ЕС официально опубликовали предложение об ограничении импорта из РФ

Мир

В пятницу Европейская комиссия официально представила свое предложение о введении повышенных пошлин на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии на территорию Евросоюза.

В ЕС официально опубликовали предложение об ограничении импорта из РФ
Фото: wikimedia.org by Romaine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно предложению ЕК, новые пошлины будут достаточно высокими, чтобы фактически подавить импорт указанной продукции из России и Белоруссии в Европейский союз. Однако они не повлияют на экспорт этих товаров в третьи страны. Комиссия рассчитывает утвердить и ввести данные меры в кратчайшие сроки без необходимости единогласного одобрения всеми странами ЕС и Европарламентом.

Помимо "зеленой" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на их продукцию в результате ввоза украинских товаров, высоких цен на удобрения и топливо, а также недостаточного финансирования со стороны государственных бюджетов. Протесты охватили уже 12 европейских стран к концу 2023 года.

В зависимости от конкретного продукта, новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до уровня 50%. Россия и Белоруссия также лишатся доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения льготных тарифов на некоторые товары.

Еврокомиссия подчеркнула, что ее предложение не затрагивает транзит зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии в третьи страны, демонстрируя приверженность ЕС обеспечению продовольственной безопасности во всем мире, особенно в развивающихся странах.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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