Еврокомиссия в пятницу опубликовала предложение с ограничением импорта сельхоз продукции из РФ и Беларуси

В пятницу Европейская комиссия официально представила свое предложение о введении повышенных пошлин на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии на территорию Евросоюза.
Согласно предложению ЕК, новые пошлины будут достаточно высокими, чтобы фактически подавить импорт указанной продукции из России и Белоруссии в Европейский союз. Однако они не повлияют на экспорт этих товаров в третьи страны. Комиссия рассчитывает утвердить и ввести данные меры в кратчайшие сроки без необходимости единогласного одобрения всеми странами ЕС и Европарламентом.
Помимо "зеленой" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на их продукцию в результате ввоза украинских товаров, высоких цен на удобрения и топливо, а также недостаточного финансирования со стороны государственных бюджетов. Протесты охватили уже 12 европейских стран к концу 2023 года.
В зависимости от конкретного продукта, новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до уровня 50%. Россия и Белоруссия также лишатся доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения льготных тарифов на некоторые товары.
Еврокомиссия подчеркнула, что ее предложение не затрагивает транзит зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии в третьи страны, демонстрируя приверженность ЕС обеспечению продовольственной безопасности во всем мире, особенно в развивающихся странах.
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