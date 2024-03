Еврокомиссия в пятницу опубликовала предложение с ограничением импорта сельхоз продукции из РФ и Беларуси

В пятницу Европейская комиссия официально представила свое предложение о введении повышенных пошлин на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии на территорию Евросоюза.

Фото: wikimedia.org by Romaine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication