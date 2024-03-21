В случае вывода ядерных сил Америки, Европейский союз может заключить соглашение с Россией

Журнал Foreign Affairs отмечает, что вывод военных сил США из Европы может привести к увеличению ядерных арсеналов некоторых европейских стран или к заключению соглашений с Россией.
Издание отмечает, что ЕС уже занимается интеграцией в области обороны, но времени для поэтапного объединения сил может не хватить. С уходом старой гвардии в руководстве США вероятность предоставления Европе соответствующей поддержки со стороны Вашингтона снизилась. В рамках НАТО вероятно произойдет ослабление сотрудничества со стороны США, независимо от администрации Белого дома.
"Внезапный вывод американских войск из НАТО может вынудить Европу принять решительные меры… В вопросе ядерного сдерживания некоторые европейские страны могут поспешно начать наращивать свои собственные арсеналы или заключить двусторонние договоренности с России, что создаст глубокий раскол в ЕС и будет способствовать… распространению ядерного оружия", — сообщает журнал.
По мнению автора статьи, эксперта из Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Макса Бергманна, руководители НАТО должны поддержать более важную функцию Европы в альянсе на предстоящем саммите в Вашингтоне.
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