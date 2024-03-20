В ООН сделали выводы о самых счастливых и несчастных странах

Согласно "Индексу счастья за 2023 год", рассчитанному специалистами ООН, самые счастливые люди проживают в Финляндии, Дании и Исландии, а самые несчастные — в Ливане, Лесото и Афганистане. В статистике не участвовали, как всегда, КНДР и Туркмения в силу полной автаркии и отсутствия статистических данных по этим странам. Россия оказалась на 71-м месте, а Украина - на 105-м месте.
Индекс счастья ООН — это комбинированный показатель, измеряющий уровень счастья и благополучия людей в странах. Он был разработан и представлен Программой развития ООН (ПРООН) в 2012 году.
Индекс основан на комбинации статистических данных, полученных от национальных институтов и международных организаций, а также результатов опросов общественного мнения. Он включает в себя показатели, связанные с уровнем жизни, такими как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, образование, здоровье, социальные связи, уровень коррупции и др.
ПРООН рассчитывает индекс счастья ежегодно и публикует его в своем отчете о развитии человека. На данный момент только некоторые страны опубликовали свои индексы счастья, но ПРООН планирует расширить список стран и показателей в будущем.
Финляндия стала лидером списка в седьмой раз. Возможно, именно потому, что жителям этих северных богатых стран так "счастливо" живётся, их политики и проводят политику жёсткого противостояния с Россией. Финляндия вступила в НАТО, и теперь российские войска будут дислоцироваться на её границе. Так что теперь "жизнь мёдом казаться" точно не будет.
В принципе, стремление глобалистских структур измерить индекс "счастья" отражает наивность и дилетантизм специалистов ООН.
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