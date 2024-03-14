Военный аналитик предупредил о новых возможностях Украины атаковать РФ

Военный аналитик Джерелиевский: Украина усилит атаки беспилотников

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Увеличится количество беспилотников во владении Украины, что может повлечь за собой увеличение числа атак на территорию России. Об этом рассказал военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, редактор отдела журнала "Материально-техническое обеспечение ВС РФ" и ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне Борис Джерелиевский в беседе с URA. RU.

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"На данный момент наибольшей угрозой для нас являются атаки беспилотников. Грант Шаппс, министр обороны Великобритании, посетил Киев и обещал Владимиру Зеленскому увеличить поставки беспилотных аппаратов и комплектующих для них. У Вооруженных Сил Украины в настоящее время имеются значительные возможности в этой области", — отметил Борис Джерелиевский.

Эксперт отметил, что Украина уже начала массовое применение беспилотников.