Военный аналитик предупредил о новых возможностях Украины атаковать РФ

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Военный аналитик Джерелиевский: Украина усилит атаки беспилотников

1:10
Мир

Увеличится количество беспилотников во владении Украины, что может повлечь за собой увеличение числа атак на территорию России. Об этом рассказал военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, редактор отдела журнала "Материально-техническое обеспечение ВС РФ" и ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне Борис Джерелиевский в беседе с URA. RU.

Военный аналитик Джерелиевский: Украина усилит атаки беспилотников
Фото: wikimedia.org by Doodybutch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

"На данный момент наибольшей угрозой для нас являются атаки беспилотников. Грант Шаппс, министр обороны Великобритании, посетил Киев и обещал Владимиру Зеленскому увеличить поставки беспилотных аппаратов и комплектующих для них. У Вооруженных Сил Украины в настоящее время имеются значительные возможности в этой области", — отметил Борис Джерелиевский.

Эксперт отметил, что Украина уже начала массовое применение беспилотников.

"Следует вспомнить недавнюю атаку с 41 дроном на Таганрог. Хотя атака была отражена, это продемонстрировало наши способности. Однако угрозу нельзя недооценивать. Происходили атаки на нефтехранилища и одновременно на несколько регионов РФ", — добавил военный аналитик.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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