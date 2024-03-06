В министерстве по делам ветеранов США хотели запретить одну из самых знаменитых фотографий времен Второй Мировой Войны — "День Победы на Таймс-сквер".
В министерстве был распространен внутренний циркуляр, где объяснялась отмена фотографии. В нем написано, что на снимке показано неподобающее поведение, так как поцелуй изображен без согласия. То есть совершен акт насилия, и это преследуется законом в США. Демонстрация этого фото может истолковываться как одобрение такого поведения, а это не соответствует ценностям министерства.
Но своевременное вмешательства Дениса Макдоноуа, министра по делам ветеранов Америки, не позволило распространиться запрету и дать ему вступить в силу.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.