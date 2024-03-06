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Министерство по делам ветеранов США попыталось отменить фотографию "День Победы на Таймс-сквер"

В США хотели запретить фотографию "День Победы на Таймс-сквер"

0:43
Мир

В министерстве по делам ветеранов США хотели запретить одну из самых знаменитых фотографий времен Второй Мировой Войны — "День Победы на Таймс-сквер".

В США хотели запретить фотографию "День Победы на Таймс-сквер"
Фото: flickr.com by The White House is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В министерстве был распространен внутренний циркуляр, где объяснялась отмена фотографии. В нем написано, что на снимке показано неподобающее поведение, так как поцелуй изображен без согласия. То есть совершен акт насилия, и это преследуется законом в США. Демонстрация этого фото может истолковываться как одобрение такого поведения, а это не соответствует ценностям министерства.

Но своевременное вмешательства Дениса Макдоноуа, министра по делам ветеранов Америки, не позволило распространиться запрету и дать ему вступить в силу.

 

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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