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"Информация без цензуры": газета Politico назвала подлинной запись перехваченных спецслужбами РФ переговоров немецких офицеров

Politico: перехваченная запись переговоров офицеров бундесвера подлинна

1:37
Мир » Европа

Газета Politico назвала подлинной запись перехваченных российскими спецслужбами переговоров офицеров бундесвера о планах нанесения ударов по Крымскому мосту.

Politico: перехваченная запись переговоров офицеров бундесвера подлинна
Фото: commons.wikimedia.org by Philipp Hayer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Издание назвало попавшую в Сеть запись переговоров немецких военных "мощной" и подлинной, указав, что её нельзя отнести к дезинформации. Авторы статьи подчёркивают, что всё сказанное офицерами бундесвера по поводу возможных атак на Крымский мост — "информация без цензуры".

"Ничто из того, что произнесли офицеры во время разговора, не было подделано", — пишет газета.

Несмотря на официальную позицию властей ФРГ в лице канцлера Олафа Шольца не передавать дальнобойные ракеты Taurus Украине, Германия рассматривает варианты их использования для ударов по российской инфраструктуре. Об этом свидетельствуют опубликованные главредом МИА "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян переговоры немецких военнослужащих. Аудиозапись разговора, в котором участвовали четыре высокопоставленных офицера бундесвера, была обнародована 1 марта. Представители Вооружённых сил ФРГ обговаривали детали передачи Киеву ракет с дальностью действия до 500 километров, варианты обучения украинских военных с возможностью нанесения критического ущерба Крымскому мосту и ухода от открытой конфронтации Германии с РФ.

Согласно официальной позиции Кремля, такие разговоры офицеров бундесвера свидетельствуют об открытой вовлечённости коллективного Запада в вооружённый конфликт на Украине. По словам Шольца, в ФРГ начали "тщательное" расследование по факту утечки секретной информации.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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