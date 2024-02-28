Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение из-за пожаров

В Америке Губернатор Техаса Грег Эббот ввел режим ЧП в 60 округах штата из-за природных пожаров.
Причиной возгораний губернатор назвал ветреную и засушливую погоду. Риск распространения пожара может увеличиться, как отметили на сайте офиса губернатора.
Крупнейший пожар проищошел в округе Хатчинсон. О пострадавших не было никакой информации. Известно только, что из-за возгораний временно перестало работать предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex.
В пресс-службе компании сообщили, что все оружие лежит в безопасном и недоступном для огня месте.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.