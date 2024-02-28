Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение из-за пожаров

ЧП ввели в США из-за пожаров

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В Америке Губернатор Техаса Грег Эббот ввел режим ЧП в 60 округах штата из-за природных пожаров.

Фото: flickr.com by Forest Service, USDA is licensed under https://flickr.com/photos/140082569@N07/28431966447

Причиной возгораний губернатор назвал ветреную и засушливую погоду. Риск распространения пожара может увеличиться, как отметили на сайте офиса губернатора.

Крупнейший пожар проищошел в округе Хатчинсон. О пострадавших не было никакой информации. Известно только, что из-за возгораний временно перестало работать предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex.

В пресс-службе компании сообщили, что все оружие лежит в безопасном и недоступном для огня месте.