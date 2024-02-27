Зеленский хочет узнать у Конституционного суда о своей легитимности после 20 мая с связи с отменой выборов президента Украины

Зеленский обратится в суд по поводу своей легитимности после 20 мая

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Офис президента Украины намеревается обратиться в Конституционный суд страны по поводу легитимности Владимира Зеленского на его посту после 20 мая. Об этом сообщает телеграм-канал издания "Зеркало недели".

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Соответствующее обращение уже подготовлено. Документ может быть направлен в суд после 20 мая, когда истечёт нынешний 5-летний президентский срок Зеленского.

Помимо легитимности Зеленского, офис украинского лидера хочет узнать у суда, можно ли проводить президентские выборы при военном положении, и когда истекают полномочия самого Зеленского, который отменил положенные Конституцией выборы.

При этом в офисе Зеленского ещё не уверены, будут ли они вообще обращаться в Конституционный суд. Команда президента боится не получить нужного ответа, отмечает издание.

На прошлой неделе бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что решение Владимира Зеленского отменить выборы главы государства является незаконным. По мнению Азарова, Зеленский просто боится проиграть и потерять свою должность.