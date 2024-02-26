В СМИ Великобритании обратили внимание, что во внешности украинского президента Владимира Зеленского происходят весьма странные изменения.
Лидер Незалежной стал выглядеть уставшим и измотанным, сообщает Guardian.
Британская пресса ссылается на ряд источников, сообщивших, что на последних совещаниях президент Украины выглядел изрядно опустошенным.
По мнению издания, общество на Украине уже устало от военного конфликта, при этом международная поддержка рассыпается, что приводит к острому дефициту боеприпасов в местах боевых действий.
Ранее в интервью американскому телеканалу Зеленский сказал, что украинская армия не будут готова к обороне без американской помощи.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.