Президент России отметил заслуги Эрдогана перед его страной

Путин поздравил Эрдогана с юбилеем

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Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и направил ему поздравительную телеграмму в честь 70-летия. Путин отметил высокий авторитет Эрдогана среди своего народа, подчеркнул, что Эрдоган зарекомендовал себя как "опытный и дальновидный политик, многое делающий для социально-экономического развития Турции и защиты её интересов на мировой арене".

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS

Реджеп Эрдоган может быть назван наиболее влиятельным политиком Турции, начиная с эпохи Ататюрка. Его правление продолжается уже более 20 лет. Он сделал Турцию одним из наиболее активных региональных игроков на Ближнем Востоке, вывел её из сферы американского влияния. При нём Турция стала президентской республикой и фактически начала активную политику неоосманизма, направленную на установление сферы влияния в странах Леванта. В своей политике Турция руководствуется национальными интересами, и, несмотря на инцидент в 2015 году со сбитым российским самолётом в Сирии, в целом, Турция придерживается курса на партнёрские отношения. Отказ Турции от введения санкций в 2022 году и демонстративное игнорирование антироссийской позиции Запада в сочетании с мощной армией-второй по численности в НАТО, делают Турцию важным игроком в борьбе за многополярный мир.