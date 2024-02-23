В интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский объявил о намерении Украины подготовить новое контрнаступление и обещал России "сюрпризы" в Черном море. Он также отметил, что не собирается подписывать новые минские соглашения, предварительно запретив своим указом любые переговоры с РФ, несмотря на то, что по последним соцопросам 72% жителей Украины выступают за переговоры.
Политолог Ростислав Ищенко анализирует заявления Зеленского, отмечая, что анонсированное контрнаступление призвано компенсировать неудачи украинской армии на фронте. Он подчеркивает, что обещания о "сюрпризах" в Черном море могут быть частью информационной пропаганды для поддержания морального духа населения. Об этом сообщает Московский Комсомолец.
Ищенко также указывает на внутренние мотивы Зеленского, в том числе необходимость стимулирования населения в условиях неудач на военном фронте. Он отмечает, что несмотря на заявления о победе на море, Украина по-прежнему находится в сложном военном положении, что вызывает волнение среди украинцев и подталкивает многих к пониманию того, что ситуация в стране становится все более тяжелой.
Ищенко также оценивает внешние факторы, отмечая ограниченные возможности Запада в оказании поддержки Украине вооружениями из-за сокращения военного производства и недостаточности ресурсов. Он заключает, что, несмотря на финансовую поддержку, Украине не хватает военной мощи для реального перехода в наступление.
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