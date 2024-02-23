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Взрывная интервенция Зеленского: что сказал президент об обещанных "сюрпризах" в Черном море?

Зеленский анонсировал новое контрнаступление

1:31
Мир

В интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский объявил о намерении Украины подготовить новое контрнаступление и обещал России "сюрпризы" в Черном море. Он также отметил, что не собирается подписывать новые минские соглашения, предварительно запретив своим указом любые переговоры с РФ, несмотря на то, что по последним соцопросам 72% жителей Украины выступают за переговоры.

Зеленский анонсировал новое контрнаступление
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Политолог Ростислав Ищенко анализирует заявления Зеленского, отмечая, что анонсированное контрнаступление призвано компенсировать неудачи украинской армии на фронте. Он подчеркивает, что обещания о "сюрпризах" в Черном море могут быть частью информационной пропаганды для поддержания морального духа населения. Об этом сообщает Московский Комсомолец.

Ищенко также указывает на внутренние мотивы Зеленского, в том числе необходимость стимулирования населения в условиях неудач на военном фронте. Он отмечает, что несмотря на заявления о победе на море, Украина по-прежнему находится в сложном военном положении, что вызывает волнение среди украинцев и подталкивает многих к пониманию того, что ситуация в стране становится все более тяжелой.

Ищенко также оценивает внешние факторы, отмечая ограниченные возможности Запада в оказании поддержки Украине вооружениями из-за сокращения военного производства и недостаточности ресурсов. Он заключает, что, несмотря на финансовую поддержку, Украине не хватает военной мощи для реального перехода в наступление.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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