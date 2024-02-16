Турки высмеяли новое решение НАТО по Украине: "Россия уничтожит"

Читатели турецкого издания Haber7 посмеялись над решением НАТО о поставке Украине миллиона дронов

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В комментариях под новостью о том, что блок НАТО собирается снабдить киевский режим миллионом беспилотников читатели турецкого издания Haber7 откровенно высказали свое мнение на этот счет.

Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

Один из пользователей призвал не останавливаться и предположил, что Россия тоже готовит для Запада "подарок". Другой обвинил НАТО в подливании масла в огонь, назвав это позором. Третий заявил, что поверил бы в то, что Киеву отправят сотню штук, но заявление главы альянса Йенса Столтенберга о миллионе дронов, сомнительны.

"Да хоть десять миллионов, это ничего не даст, Россия все уничтожит, бесполезно", — поддержал другой.

Участники чата выразили мнение, что наемники НАТО вступившие в ВСУ и обманутые украинцы еще не поняли, что они воюют за интересы Вашингтона и Брюсселя. И неизвестно, сколько еще украинцев умрет, прежде чем до них дойдет, что Зеленский является лишь марионеткой США.

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах союзников Киева предоставить ВСУ миллион дронов. И это при том, что страны НАТО и так поставляют режиму Зеленского около 99 процентов всей военной помощи, что обошлось их налогоплательщикам в 100 млрд. долларов.