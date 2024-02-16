Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности 
Весеннюю сессию Госдумы начали с инициативы выравнивания регионов
Певец Лоза: самым страшным наказанием для Пугачёвой будет забвение
Шеремет возмутился заявлением МИД Польши
Немецкий пенсионер питался отходами и накопил на десять домов
Как выбрать хорошее киви?
Месть или стресс: почему кошки гадят в доме
Чешский экс-голкипер Гашек призвал ИИХФ дать объяснение молодёжной сборной России по её отстранению
Депутаты ЛДПР предложили новые инициативы для блага россиян
Турки высмеяли новое решение НАТО по Украине: "Россия уничтожит"

Читатели турецкого издания Haber7 посмеялись над решением НАТО о поставке Украине миллиона дронов

1:21
Мир

В комментариях под новостью о том, что блок НАТО собирается снабдить киевский режим миллионом беспилотников читатели турецкого издания Haber7 откровенно высказали свое мнение на этот счет.

Читатели турецкого издания Haber7 посмеялись над решением НАТО о поставке Украине миллиона дронов
Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

Один из пользователей призвал не останавливаться и предположил, что Россия тоже готовит для Запада "подарок". Другой обвинил НАТО в подливании масла в огонь, назвав это позором. Третий заявил, что поверил бы в то, что Киеву отправят сотню штук, но заявление главы альянса Йенса Столтенберга о миллионе дронов, сомнительны.

 "Да хоть десять миллионов, это ничего не даст, Россия все уничтожит, бесполезно", — поддержал другой.

Участники чата выразили мнение, что наемники НАТО вступившие в ВСУ и обманутые украинцы еще не поняли, что они воюют за интересы Вашингтона и Брюсселя. И неизвестно, сколько еще украинцев умрет, прежде чем до них дойдет, что Зеленский является лишь марионеткой США.

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах союзников Киева предоставить ВСУ миллион дронов. И это при том, что страны НАТО и так поставляют режиму Зеленского около 99 процентов всей военной помощи, что обошлось их налогоплательщикам в 100 млрд. долларов.

 

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками

Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.

Колокольчик портеншлага отлично подойдёт для украшения клумбы
TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
Блюдо из субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
Миллион дронов от НАТО. Запад помогает террористам киевского режима Дмитрий Плотников Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
В США восхитились боевой мощью новых танков Т-80БВМ ВС РФ
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
Последние материалы
Теракт в Белгороде подтвердил предсказания Владимира Жириновского
Мюнхенская конференция начала свою работу
Pro-Vision Communications: в Москве чаще других регионов обсуждают опасность ИИ
Депутат "Единой России" Дюков извинился за нелестные слова о российских военных
Депутаты ЛДПР предложили избавить от налогов малообеспеченных граждан
Захарова назвала саморазоблачительной реакцию лидеров стран НАТО на смерть Навального*
В Сети появились первые кадры фильма о Майкле Джексоне
В Госдуме обсудили вопросы поддержки литераторов
Сергей Лазарев сделал селфи с детьми: "Дочка вылитая папа"
Пять советов по выращиванию клубники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников