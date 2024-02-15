Украинские перевозчики начали ответную блокаду на польской границе

УНИАН: украинцы начали "зеркальную" блокаду польских КПП

Украинские перевозчики начали ответную блокаду КПП на польской границе, сообщает украинское информагентство УНИАН.

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Сообщается, что около 15 грузовых и 20 легковых автомобилей заблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорохуск". Протестующие требуют прекращения блокады с польской стороны. В ответ польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков.

Напомним, что в прошлую пятницу в Польше начался массовый протест фермеров, которые перекрывают дороги и пункты пропуска на границе с Украиной. Ранее в октябре 2023 года власти Польши, несмотря на решение Евросоюза, объявили в одностороннем порядке о продлении ограничений на ввоз украинского зерна.