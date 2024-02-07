Законопроект об охране американских границ, о помощи Израилю и выделении более 60 млрд долларов Украине заблокирован в сенате США.
Ранее в сенате предлагали выделить деньги на военную помощь Киеву (60 млрд) и в три раза меньше (20 млрд) на защиту границ США.
Также 14,1 млрд долларов предлагалось выделить на помощь Израилю.
О том, что законопроект обязательно провалится накануне сказал лидер республиканского меньшинства в американском Сенате Митч МакКоннелл.
Ранее издание The New York Times в статье написало, что Украине, по всей вероятности, придётся капитулировать, если Вашингтон перестанет оказывать поддержку Украине.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.