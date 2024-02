Киеву конец: законопроект о помощи Украине заблокирован в Сенате США

Законопроект об охране американских границ, о помощи Израилю и выделении более 60 млрд долларов Украине заблокирован в сенате США.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0