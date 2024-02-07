В Евросоюзе передумали напрямую конфисковать российские активы

Евросоюз передумал напрямую конфисковывать активы РФ: боится возмездия

0:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский Союз разрабатывает обходной путь, чтобы пустить замороженные активы России на помощь киевскому режиму.

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Об этом сообщает издание Politico.

Между тем в Евросоюзе растёт обеспокоенность "вероятным возмездием Кремля". Многие думают, что дело может закончиться кибератаками.

"Мы заплываем в неизведанные воды. Поэтому любой был бы обеспокоен потенциальными последствиями конфискации активов", — на условиях анонимности цитирует издание дипломата ЕС.

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