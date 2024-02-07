В Евросоюзе передумали напрямую конфисковать российские активы

Европейский Союз разрабатывает обходной путь, чтобы пустить замороженные активы России на помощь киевскому режиму.
Об этом сообщает издание Politico.
Между тем в Евросоюзе растёт обеспокоенность "вероятным возмездием Кремля". Многие думают, что дело может закончиться кибератаками.
"Мы заплываем в неизведанные воды. Поэтому любой был бы обеспокоен потенциальными последствиями конфискации активов", — на условиях анонимности цитирует издание дипломата ЕС.
Ранее Киев предупредили о катастрофе — США не выделят Украине денег в этом году.
Фикус Бенджамина будет радовать ростом и густой листвой при соблюдении правил ухода.