В Генштабе ВСУ рассказали, чего опасаются на фронте

Forbes: в Генштабе ожидают наступления ВС РФ в Харьковской области

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В Вооружённых силах Украины (ВСУ) пожаловались на дефицит артиллерийских боеприпасов. Как указал обозреватель РИА Новости Андрей Коц, частично их украинские формирования компенсируют массированным применением дронов. Тем не менее, следует и обороняться от российской армии, которая продолжает постепенное продвижение в зоне специальной военной операции на Украине.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42629

По мнению западных СМИ, именно в Харьковской области российские военнослужащие могут вскоре перейти в наступление. Как информировало американское издание Forbes, ссылаясь на свои источники в Киеве, на данном направление Москва перебросила под Купянск 40 тысяч солдат, 500 танков, а также сотни гаубиц. Причём, со стороны ВСУ здесь насчитывается лишь десять бригад общей численностью 20 тысяч человек.

Кроме того, тяжёлая обстановка для ВСУ сложилась и в районе Купянска. Тут Вооружённые силы РФ пытаются охватить населённый пункт с севера. Ожесточённые бои ведутся в районе Синьковки. Вдобавок, наблюдаются позиционные бои у Вербового, Работино и под Пятихатками, неподалеку от Каховского водохранилища.

Тем не менее, обращает внимание Коц, представители Главного разведывательного управления Украины предрекают якобы "полное исчерпание" возможностей РФ к весне, а после — второй "контрнаступ". Но точно также украинские генералы обещали "осенью зайти в Крым". Результат этого известен.