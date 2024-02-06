На Украине признали нехватку снарядов у ВСУ

Секретарь СНБО Украины Данилов признал нехватку снарядов в ВСУ

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Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что у боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) наблюдается нехватка снарядов и средств поражения.

По его словам, данный вопрос каждый раз поднимается на ставке у главнокомандующего.

"Действительно, сложилась ситуация, когда не хватает снарядов, средств поражения противника… Касаемо поставок боеприпасов, этот вопрос каждый раз поднимается на ставке главнокомандующего… [Владимир Зеленский — ред.] обращал внимание на недостаточную работу в этом вопросе", — указал он в ходе эфира телеканала "24 канал".

Как прежде писали обозреватели агентства Bloomberg, глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров отправлял письмо коллегам из Евросоюза. В нём он указывал на критическую нехватку боеприпасов у ВСУ. При этом Умеров отмечал, что российская армия, в свою очередь, использует ежедневно в три раза больше боеприпасов.