В Америке аллигатор съел пенсионерку

Во Флориде аллигатор съел 85-летнюю пенсионерку, проживавшую в коммуне для престарелых

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Во время прогулки около озера в коммуне для престарелых во Флориде 85-летнюю Глорию Серж атаковал крупный аллигатор. Рептилия схватила женщину за ногу и утащила под воду.

Фото: Wikipedia by Charles Patrick Ewing is licensed under CC BY 2.0

Позднее тело пенсионерки было обнаружено в озере. Специалисты по охране природы поймали и усыпили аллигатора.

Сын погибшей подал иск к жилищной организации, требуя компенсацию ущерба, и утверждает, что компания знала о наличии аллигатора в озере, но не предупредила жителей об опасности.