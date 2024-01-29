В Америке аллигатор съел пенсионерку

Во время прогулки около озера в коммуне для престарелых во Флориде 85-летнюю Глорию Серж атаковал крупный аллигатор. Рептилия схватила женщину за ногу и утащила под воду.
Позднее тело пенсионерки было обнаружено в озере. Специалисты по охране природы поймали и усыпили аллигатора.
Сын погибшей подал иск к жилищной организации, требуя компенсацию ущерба, и утверждает, что компания знала о наличии аллигатора в озере, но не предупредила жителей об опасности.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.