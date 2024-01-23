Песков дал совет ЦРУ

Дмитрий Песков посоветовал западным спецслужбам использовать российские соцсети вместо американских ввиду их большей популярности в РФ.
Ранее ЦРУ выложила в твиттере (ныне X, в РФ заблокирован) видеообращение к россиянам с призывом к сотрудничеству.
Это обычная практика спецслужб, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.
"Очень часто прибегают к СМИ, соцсетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников. Постоянно это делает и ЦРУ", — заметил он.
По словам Пескова, такие ролики ежегодно появляются в аккаунтах ЦРУ. Но он бы им посоветовал использовать с этими целями ВКонтакте.
"Надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране ВКонтакте гораздо популярнее, чем запрещённая X. Аудитория ВК гораздо больше", — объяснил представитель Кремля.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.