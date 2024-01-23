Песков дал совет ЦРУ

Песков в шутку посоветовал ЦРУ выкладывать видео ВКонтакте

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Дмитрий Песков посоветовал западным спецслужбам использовать российские соцсети вместо американских ввиду их большей популярности в РФ.

Фото: РИА Новости by Владимир Астапкович

Ранее ЦРУ выложила в твиттере (ныне X, в РФ заблокирован) видеообращение к россиянам с призывом к сотрудничеству.

Это обычная практика спецслужб, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.

"Очень часто прибегают к СМИ, соцсетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников. Постоянно это делает и ЦРУ", — заметил он.

По словам Пескова, такие ролики ежегодно появляются в аккаунтах ЦРУ. Но он бы им посоветовал использовать с этими целями ВКонтакте.