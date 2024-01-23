Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замглавы РЖД: проводницу, высадившую кота Твикса, временно отстранили от работы
Сырные палочки из двух ингредиентов
Пять главных ошибок при выращивании смородины
Национальная премия "Лучшие книги, издательства, проекты" за 2023 год будет вручена в Новом Театре 31 января
Гематолог Мисюрина: чрезмерное употребление витаминов может привести к быстрому развитию опухолей
Глава Минобороны ФРГ Писториус призвал готовиться к войне с Россией
Туроператоры фиксируют двукратный рост бронирований отдыха-2024 в Крыму
Президент РФ Путин указом закрепил статус многодетных семей и конкретизировал меры их поддержки
Эти способы помогут отследить прогресс в спортзале
В ВС Польши прокомментировали поднятие военных самолётов

Польша утверждает, что подняла самолёты из-за активности авиации РФ

0:46
Мир

В Вооружённых силах (ВС) Польши заявили, что страна подняла военные самолёты из-за активности российской авиации. Уточняется, что, в частности, активизирована как польская, так и союзная авиация.

Польша утверждает, что подняла самолёты из-за активности авиации РФ
Фото: "File:Russian Air Force Sukhoi Su-25 (1).jpg" by Fedor Leukhin is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины", — заметили в оперативном командовании ВС Польши.

При этом, добавляют представители польского командования, уже запущены и ведутся все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Оперкомандование занимается непрерывным мониторингом ситуации.

В связи с этим в ВС Польши также предупредили о возможном повышении уровне шума в юго-восточной части страны.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада

Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.

Тонколистный пион станет изящным украшением участка
Oil Price: Россия снова в игре, в США подозревают неладное с золотым запасом
Американские аналитики о золоте: Россия снова в игре и что-то скрывает
Эти быстрые хачапури готовятся, пока чайник кипит: вы влюбитесь в них навсегда
Этот эффектный неприхотливый многолетник станет изюминкой ландшафта
Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев Специалист рассказала, как вырастить микрозелень в домашних условиях Ирина Гусакова Зеленский решил собрать украинцев в РФ для образования "Великой Украины" Любовь Степушова
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Этот цветок отличается удивительным ароматом: радует бутонами всё лето
4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф
4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф
Последние материалы
Эти способы помогут отследить прогресс в спортзале
В ЕС заявили, что антимиграционные настроения "на руку" России
Владельцы Focus Entertainment переименуют его в PulluP Entertainment
Ученые обнаружили "чумную мутацию", которая остается с нами и по сей день
В США заявили о возможности появления совместного подразделения ПВО России и КНДР
Самые сладкие сорта ремонтантной малины
Инфекционист Дмитриев: коклюшем взрослые болеют очень долго
Рецепт домашнего печенья "Орео"
Доктор Комаровский опроверг пользу приёма коллагена
HH: спрос на россиян подросткового возраста у работодателей в РФ вырос почти в три раза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников