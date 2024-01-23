В ВС Польши прокомментировали поднятие военных самолётов

В Вооружённых силах (ВС) Польши заявили, что страна подняла военные самолёты из-за активности российской авиации. Уточняется, что, в частности, активизирована как польская, так и союзная авиация.
"Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины", — заметили в оперативном командовании ВС Польши.
При этом, добавляют представители польского командования, уже запущены и ведутся все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Оперкомандование занимается непрерывным мониторингом ситуации.
В связи с этим в ВС Польши также предупредили о возможном повышении уровне шума в юго-восточной части страны.
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