Польская ассоциация гимнастики наказала судью, работавшую на "Небесной грации"

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Польская ассоциация гимнастики (PZG) отстранила арбитра Ирину Лорткипанидзе от судейской и тренерской деятельности в связи с ее участием в турнире по художественной гимнастике "Небесная грация". Это решение было объявлено на официальном сайте PZG.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

В заявлении подчеркивается, что ассоциация выступает против любых мероприятий, направленных на восстановление участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. PZG поддерживает эту позицию, соответствующую политике Международной федерации гимнастики (FIG).

Международный турнир "Небесная грация" проходил в Пекине с 15 по 17 декабря, с участием спортсменок из 19 стран. Соревнования проводятся с 2021 года в соответствии с уникальными правилами художественной гимнастики, разработанными Международной ассоциацией клубов художественной гимнастики "Небесная грация".

В июле Международная федерация гимнастики объявила о разрешении участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под нейтральным статусом с 1 января 2024 года.