Польская ассоциация гимнастики наказала судью, работавшую на "Небесной грации"

Your browser does not support the audio element.

Польская ассоциация гимнастики (PZG) отстранила арбитра Ирину Лорткипанидзе от судейской и тренерской деятельности в связи с ее участием в турнире по художественной гимнастике "Небесная грация". Это решение было объявлено на официальном сайте PZG.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.