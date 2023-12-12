Исследование о контртерроре: армия США делает мир опаснее

3:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Эксперты по контртеррору выяснили, что решение Вашингтона нарастить военную активность после терактов 11 сентября 2001 года не сделало мир безопаснее. Точнее, получилось всё наоборот.

Фото: The U.S. Army

Десятилетия деятельности США за пределами собственных границ подорвали безопасность во многих странах — призналась в интервью CNN политолог из института Уотсона и специалист по контртеррору Стефани Савелл.

Она отметила, что Америка за последние 20 лет спровоцировала десятки конфликтов, жертвами которых уже стали около 4,5 млн человек — и это только открытая, официально известная цифра.

При этом сказать, что безопасность самих США стала выше, невозможно в принципе.

После 2001 года количество исламских группировок в мире стало в разы выше, они привлекают больше новобранцев,

Браво начинавшиеся военные операции США по всему миру имеют такие печальные последствия, что лучше было бы ничего не начинать.

Савелл также подчеркнула, что активность США в Ираке и Сирии никак не влияет на уменьшение терроризма, но лишь увеличивает необходимость агрессивных действий за рубежом.

В свое время экс-глава объединённых сил НАТО адмирал Джеймс Ставридис посоветовал не забывать об уроке 1918 года, когда США пошли путем изоляционизма. Савелл считает, что противоположный вектор тоже не принес США ничего осмысленного, но…

Став "мировым полицейским", американцы по сути зашли слишком далеко, а ставка на военную силу в качестве главного инструмента внешней политики, принесла только проблемы.

Со времён Второй мировой войны возглавляемый и управляемый США блок НАТО бомбил более 20 суверенных стран, а за последние 10 лет — совершил не менее 10 крупнейших интервенций.

Также от действий США пострадало 37 стран - в их числе:

Куба,

Камбоджа,

Гондурас,

Ирак,

Иран,

Югославия,

Сирия,

Ливия,

Афганистан,

Вьетнам,

Ангола,

Колумбия,

Чад,

две Кореи,

Судан,

… и т. д.

"США также имеют отношение к кровавым конфликтам в Бангладеш, Бразилии, Демократической Республике Конго (Заир), Доминиканской республике, Восточном Тиморе, Сальвадоре, Гренаде, Гватемале, Гаити, Венгрии, Индонезии, к "старому" палестино-израильскому конфликту, а также к конфликтам в Лаосе, Непале, Никарагуа, Пакистане, Панаме, на Филиппинах, в Уругвае", — отмечают эксперты.

"Великая война" (она же "Долгая война") — это и субвойны, и постоянные объяснения уже ведущимся войнам, и военные обязательства, взятые на неопределённые сроки. Так, Foundation for Defense of Democracies даже ведет "каталог" всех военных операций США по всему миру, уже поясняла Pravda. Ru.

Зачем им это? "Все боевые действия последних 25 лет и все военные форпосты американского правительства подготавливают почву для будущих "главных" интервенций.

Америке нужно "взять под контроль" огромную Евразию, богатейшую Россию, "первую фабрику мира" — Китай - и невероятно важную ресурсами и местоположением Африку" — считают специалисты.